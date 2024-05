Kommentar zur Mitgliederstatistik der Evangelischen Kirche Es braucht dringend einen Mentalitätswandel

Ein bisschen peinlich ist das schon: Da ruft die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ein „Jahr der Taufe“ aus, und was passiert? Genau, es finden weniger Taufen statt als im Jahr zuvor. Doch leider ist das keine Satire, sondern ein Zeichen dafür, dass längst nicht alle Kirchengemeinden so agil sind, wie die evangelischen Gemeinden in Bonn und Umgebung, die für den 29. Juni zu einem überregionalen Tauffest einladen.