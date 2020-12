Wem zuerst helfen? : Montgomery warnt vor Triage-Entscheidungen

Berlin Bei zunehmender Überfüllung der Intensivstationen mit Corona-Patienten geht der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomory von immer mehr Triage-Entscheidungen aus. Das heißt, Ärzte müssen entscheiden, welcher Patient zuerst behandelt werden soll.

Ein Mediziner aus dem sächsischen Zittau hatte zuvor mit Äußerungen um eine Triage von Corona-Patienten für Aufregung gesorgt. In einem Online-Forum hatte der Ärztliche Direktor des Oberlausitzer Bergland-Klinikums, Mathias Mengel, Berichten zufolge am Dienstagabend davon gesprochen, dass in Zittau schon mehrfach triagiert worden sei. Die Klinik bestätigte oder dementierte die Schilderungen des Arztes am Mittwoch nicht ausdrücklich. Stattdessen betont sie: Die Lage ist kritisch.