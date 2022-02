Bundesanwaltschaft : Mordfall Lübcke: Ermittlungen gegen unbekannt laufen weiter

Gedenken an Walter Lübcke im Juni 2021 in Kassel. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wiesbaden Bei einer Bürgerversammlung zum Thema Flüchtlinge war der Regierungspräsident von Kassel ins Visier seines späteren Mörders geraten. Die Suche nach möglichen Mittätern lief bislang ins Leere.

Das im Juli 2019 aufgenommene Verfahren gegen unbekannt laufe weiterhin, sagte der Bundesanwalt Dieter Killmer am Freitag bei seiner Vernehmung im Lübcke-Untersuchungsausschuss im Wiesbadener Landtag. Es gebe Anhaltspunkte für mindestens einen Mittäter. So hätten Zeugen von mutmaßlich zwei Fahrzeugen berichtet und der Täter Stephan Ernst habe damals seine nach dem Mord getätigten Chats gelöscht. „Konkrete Hinweise haben wir nicht, aber wir machen das Buch nicht zu“, so Killmer.