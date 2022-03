Medien : Moskau stuft Deutsche Welle als „ausländischen Agenten“ ein

Moskau/Berlin Erst erteilte der Kreml der Deutschen Welle ein Sendeverbot - neuerdings wird der Sender auch als „ausländerischer Agent“ eingestuft. Die Bundesregierung verurteilt das Vorgehen Moskaus aufs Schärfste.

Ein Sprecher der Bundesregierung teilte in Berlin mit, man verurteile diese Einstufung aufs Schärfste. „Die russische Regierung setzt ihren offenen Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland mit aller Härte fort, das belegen auch die zahlreichen Sperrungen regierungskritischer Internetseiten von Medienanbietern in Russland in den vergangenen Wochen.“ Es handele sich hierbei um einen weiteren Versuch der russischen Regierung, mit allen repressiven Mitteln eine unabhängige Berichterstattung über den grausamen russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu verhindern.