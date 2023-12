Ringen um Bundeshaushalt Mützenich: Jahresbeginn ohne Haushaltseinigung ein Problem

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sagte im TV-Sender Phoenix, alle müssten sich in den Verhandlungen bewegen und am Ende Kompromisse machen. Der Kanzler habe die Leitplanken der SPD genannt. „Wir werden auch über die Zielgenauigkeit von Sozialstaat reden müssen, aber eben nicht um Sozialabbau“, sagte Heil. „Das heißt, dass wir zum Beispiel nicht die Rentenversicherung kaputt machen, dass wir nicht die soziale Sicherheit für Bedürftige gefährden.“ Bei der Rente werde unter anderem Stabilität auch für künftige Generationen gebraucht. Parteichefin Saskia Esken forderte auf dem Parteitag in Berlin, die Ausnahmeregel der Schuldenbremse müsse nochmals gezogen werden.