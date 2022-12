Gespräch von Aktion Deutschland Hilft : Multiple Krisen verstärken Hungerkrise weltweit

Bonn 828 Millionen Menschen weltweit sind unterernährt. Die Aktion Deutschland hilft will auf die Hungertragödie in vielen afrikanischen Gebieten aufmerksam machen und zeigen, dass schon kleine Hilfen Großes bewirken können.

Das Problem ist die Vielzahl der Krisen. Etwa der Klimawandel: Roland Hansen von Malteser International berichtete von einem Viehhirten, dem an einem Tag 800 Tiere wegen der Dürre verendeten. In Ostafrika sei schon die fünfte Regenzeit nacheinander ausgefallen. Dagegen haben Unwetter in Pakistan jüngst Ernten vernichtet. Zudem sind Kriege und Konflikte Hungertreiber: „Die meisten Menschen fliehen innerhalb ihres Landes“, sagte Hannah Egger von „Aktion Deutschland hilft“. Und sie geraten in Gegenden, in denen der Hunger ohnehin ein Problem ist. Auch Covid-19 spielt hinein: „Die Ländergrenzen waren lange geschlossen.“ Der Tourismus sei ausgeblieben. Auch Hilfsorganisationen hätten es schwer gehabt, Krisengebiete zu erreichen. Viele Menschen könnten ihre Kinder nicht ausreichend ernähren, berichtete Ha-na Schulz vom Kinderhilfswerk World Vision. Oft fehle Geld für Bildung, was wieder zu Armut führe. Und nicht zuletzt trägt der Ukraine-Krieg zum Hunger bei: Weizenlieferungen seien ausgeblieben, von denen viele Länder in Afrika abhängig sind, so Egger. Als Folge sei das Saatgut so teuer geworden, dass es sich die Menschen nicht leisten könnten.