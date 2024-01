Nach Massendemonstrationen Politikwissenschaftler sieht „erste Zeichen einer Schwächung“ der AfD

Nach wochenlangen Protesten gegen rechts sieht der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke „erste Zeichen einer Schwächung“ der AfD. Als Beispiel dafür nennt der Rechtsextremismus-Experte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass der AfD-Kandidat Uwe Thrum bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis in Ostthüringen am Sonntag nicht gesiegt hat. „Man hat alle demokratischen Gegenkräfte zusammengetrommelt und die Kampagne hat gezündet.“ Denn die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wolle die Demokratie erhalten, auch wenn sie derzeit schlecht funktioniere. Trotz eines deutlichen Vorsprungs der AfD im ersten Wahlgang hat sich bei der Stichwahl der CDU-Kandidat Christian Herrgott durchgesetzt.