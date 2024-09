Alt und stark ausgelastet Banger Blick auf Brücken in NRW nach Einsturz in Dresden

Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden schürt Ängste in Nordrhein-Westfalen. Hier stammen besonders viele Brücken aus dem gleichen Bauzeitraum, nämlich den 1960er und 70er Jahren, und es gibt einen gewaltigen Sanierungsstau bei diesen Bauwerken. Man verfolge „mit großer Aufmerksamkeit“ die Ursachenforschung nach dem Unglück in Sachsen, hieß es aus dem Landesverkehrsministerium von Oliver Krischer (Grüne). Sobald Erkenntnisse vorlägen, „werden wir diese für Nordrhein-Westfalen auswerten und gegebenenfalls auch die Kommunen in Kenntnis setzen, da ja ein Großteil der Brücken auch in kommunaler Zuständigkeit liegt“, erklärte ein Sprecher.