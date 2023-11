Parteien Nach hitziger Nahost-Debatte: Linke setzt Parteitag fort

Wagenknecht und ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer waren am 23. Oktober aus der Linken ausgetreten, um eine Konkurrenzpartei zu gründen. Wegen der Spaltung löst sich auch die Bundestagsfraktion zum 6. Dezember auf. In einem Antrag an den Parteitag heißt es, die Vorgänge hätten die Linke schwer beschädigt. „Unsere Partei ist in einer kritischen Phase. Verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen und zu alter Stärke zurückzukehren, wird ein längerer Weg sein.“ Mehr als 700 Neueintritte seit dem 23. Oktober seien aber ein ermutigendes Signal.