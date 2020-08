Spitze der Linken : Nach Kipping-Ankündigung: Riexinger will sich äußern

Berlin Nach acht Jahren hat Linken-Chefin Katja Kipping ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Die Frage ist jetzt: Was macht ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger?

Nach der Rückzugsankündigung von Linken-Chefin Katja Kipping will sich an diesem Samstag auch der Co-Vorsitzende Bernd Riexinger zu seiner Zukunft äußern. Wie das ZDF berichtete, stellt auch Riexinger sein Amt zur Verfügung. Auf Anfrage der dpa wollte er sich aber nicht äußern.

Wie aus einem Brief von Kipping an die Parteigremien hervorgeht, will die 42-Jährige Ende Oktober beim Parteitag in Erfurt nicht erneut als Vorsitzende kandidieren. Es sei „an der Zeit, etwas Neues zu beginnen“, heißt es in der bekannt gewordenen Erklärung.