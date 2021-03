CSU-Abgeordneter : Nach Korruptionsverdacht: Nüßlein legt Amt nieder

Gehört dem Bundestag seit 2002 an, seit 2014 ist er stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion: Georg Nüßlein. Foto: Soeren Stache/zb/dpa

Berlin Nach der Durchsuchung des Büros des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein wegen Deals mit Corona-Schutzmasken zieht der Politiker Konsequenzen. Die Vorwürfe weist er allerdings weiter entschieden zurück.

Gegen den Parlamentarier wird von der Münchner Generalstaatsanwaltschaft unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt. Die Ermittler hatten deswegen in der vergangenen Woche 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweismittel sichergestellt. Auch Nüßleins Büro im Bundestag wurde durchsucht. Neben Nüßlein gibt es einen zweiten Beschuldigten. Weitere Details nannte die Generalstaatsanwaltschaft nicht.