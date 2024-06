Mannheim Nach Messerattacke: Schweigeminute für getöteten Polizisten

Zum Gedenken an den in Mannheim getöteten Polizisten ruft die Polizei für Freitag zu einer Schweigeminute auf - nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in vielen anderen Bundesländern. „Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, sich an der Schweigeminute zu beteiligen“, hieß es in dem Aufruf, den zahlreiche Polizeipräsidien bei X veröffentlichten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollen ebenfalls an der Schweigeminute teilnehmen, wie das Landesinnenministerium mitteilte.