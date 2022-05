Vorkommnisse : Nach Rücktrittsforderungen: Frankfurter OB will sich äußern

Nach Rücktrittsforderungen: Frankfurter OB will sich äußern

Während in Frankfurt gefeiert wurde, blamierte sich Oberbürgermeister Peter Feldmann. Foto: Sebastian Gollnow/dpa-Pool/dpa

Frankfurt/Main Gegen Frankfurts Oberbürgermeister ist Anklage wegen eines hinreichenden Tatverdachts der Vorteilsannahme erhoben. Nun ist Peter Feldmann zusätzlich negativ aufgefallen.

Der SPD-Politiker werde sich am Mittwochvormittag vor der Presse äußern, hieß es. Der 63-Jährige ist im Zusammenhang mit der sogenannten Awo-Affäre wegen Korruptionsverdachts angeklagt und war zudem in den letzten Tagen durch weitere Vorkommnisse aufgefallen. Am Montag hatte seine eigene Partei Feldmann aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Zuvor hatten sich bereits Grüne, CDU, FDP und Volt für einen Rücktritt ausgesprochen.