Ampel beschließt Sicherheitspaket Einigung gegen Terror und Messergewalt

Diesmal ging es in der Ampel schnell, weil der Druck nach dem schlimmen Attentat von Solingen so groß gewesen ist. Die Koalition, sonst streitlustig, hat sich innerhalb weniger Tage auf ein umfangreiches Sicherheitspaket geeinigt – Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zogen geräuschlos an einem Strang.