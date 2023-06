Extremismus Nach Verurteilung von Lina E.: Ruhige Nacht in Leipzig

In Leipzig hatten laut Polizei am Mittwochabend rund 800 Menschen an einer Demonstration teilgenommen. Die angezeigte Teilnehmerzahl von 150 sei damit „eklatant überschritten“ worden. Ein geplanter Aufzug sei von der Versammlungsbehörde untersagt und nur eine stationäre Versammlung zugelassen worden. Gründe seien unter anderem das vermummte und teils militante Erscheinungsbild der Demonstrierenden gewesen, die auch „Schutzbewaffnung“ wie etwa spezielle Handschuhe mitgeführt hätten.