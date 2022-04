Vize Herzog führt Amt : Nachfolge Schusters beim BBK ungeklärt

Bonn Sachsens neuer Innenminister Armin Schuster, der bisherige Präsident des Bonner Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist am Montag vereidigt worden. Die Bonner Behörde wird nun von BBK-Vizepräsident Thomas Herzog geführt.

Für die Mitarbeiter von Armin Schuster im Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) war es eine große Überraschung, dass ihr Präsident quasi von heute auf morgen nach Dresden wechselte, um dort sächsischer Innenminister zu werden. Kaum einer konnte sich von ihm verabschieden, hieß es aus der Behörde. Am Freitag hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer Innenminister Roland Wöller entlassen und angekündigt, dass Schuster ihm nachfolge. Am Montag schon wurde der bisherige BBK-Präsident vereidigt und in sein neues Amt eingeführt.

Die Bonner Behörde wird nun von BBK-Vizepräsident Thomas Herzog geführt. Der 65-Jährige, der in diesem Jahr in den Ruhestand gehen will, ist seit 2016 der zweite Mann im Bundesamt und hatte dieses im Herbst 2020 auch schon einmal sechs Wochen lang geführt – nachdem der damalige Behördenchef Christoph Unger von Innenminister Horst Seehofer abgelöst worden war und Schuster noch nicht im Amt war. Herzog selbst hielt sich nach GA-Informationen am Montag in Berlin auf, um zu erkunden, wie es im BBK jetzt weiter gehen soll. Das Bundesinnenministerium wollte sich am Montag auf GA-Anfrage nicht zur Nachfolge Schusters äußern. Die Behörde selbst befindet sich mitten in einem Prozess der Neuausrichtung und will mehr Verantwortung für den Bevölkerungsschutz übernehmen.