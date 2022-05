Ärger an der Urlaubsfront : Nächste Panne von Verteidigungsministerin Lambrecht

Tritt ins nächste Fettnäpfchen: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Foto: dpa/Ole Spata

Berlin Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ließ auf dem Weg in den Urlaub ihren Sohn in einem Regierungshubschrauber Richtung Sylt mitfliegen. Auch wenn sie dafür bezahlt haben soll, ist dies in Kriegszeiten daneben. Lambrecht liefert damit erneut einen Beleg, dass sie der Bürde dieses Amtes nicht gewachsen ist.

Als hätte Christine Lambrecht nicht schon genügend Baustellen. Ihre Truppe für die Landes- und Bündnisverteidigung ist nur noch sehr bedingt einsatzbereit. Dazu ein Krieg mitten in Europa, der die Verteidigungsministerin fordert. Und jetzt auch noch das. Die SPD-Politikerin liefert erneut Schlagzeilen – dieses Mal nicht wegen fehlender Ersatzteile oder Pannen beim Großgerät der Bundeswehr, sondern von der privaten Front. Die Ministerin soll auf dem Weg in den Urlaub ihren Sohn in einem Regierungshubschrauber mitgenommen haben. Auch wenn formal vermutlich alles korrekt lief, tappt Lambrecht, die in ihrem Amt alles andere als trittsicher wirkt, damit ins nächste Fettnäpfchen.

Kurz vor Ostern hatte die Ministerin noch einen Termin im Norden, sinnigerweise ganz in der Nähe des Ziels ihres Osterurlaubs: Sylt. Dass die Verteidigungsministerin – gerade in Kriegszeiten – ihre kurze Auszeit von der Politik ausgerechnet auf der mondänen Nordseeinsel bucht, hat schon einen unguten Beigeschmack. Der Boulevard lichtete Lambrecht gemeinsam mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ab, wie beide SPD-Politikerinnen in einem bekannten Fischrestaurant der Insel einkehren.

Sohn veröffentlicht Bild im Regierungshubschrauber in einem sozialen Netzwerk

Vor dem Ausflug nach Sylt hatte die Ministerin noch beim Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Schleswig-Holstein einen Stopp eingelegt, ehe sie weiter in den Urlaub nach Sylt fuhr. Das Verteidigungsministerium bestätigte inzwischen, dass sich mit an Bord des Regierungshubschraubers auf dem Weg zu den Elektronik-Kampfspezialisten der 21 Jahre alte Sohn der Ministerin befunden habe. Lambrecht habe den Mitflug ihres Sohnes am 8. April angemeldet und auch bezahlt. Damit sei alles „in voller Übereinstimmung mit den Richtlinien“ abgelaufen. Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin dürfen persönliche Gäste für ihre Reisen benennen, die dann kostenfrei mitfliegen dürfen. Alle anderen Kabinettsmitglieder müssen 30 Prozent des Lufthansa-Normaltarifs bezahlen. Lambrecht zahlte.

Sohn Alexander, offenbar stolz wie Bolle, machte seinen Mitflug durch ein Foto in einem sozialen Netzwerk erst öffentlich. Mit einem Gruß: „Happy Easter“. Frohe Ostern! Damit wusste es auch die Welt da draußen, dass der Minister-Filius mit an Bord war. Im Hintergrund des Fotos sind noch Teile des Berliner Bendler-Blocks, nach der Bonner Hardthöhe zweiter Dienstsitz der Verteidigungsministerin, zu erkennen.

Lambrecht muss sich erklären

Auch wenn Lambrecht den Richtlinien entsprochen und ihren Anteil für den Mitflug ihres Sohnes an die Staatskasse abgeführt hat, erntet sie damit Kritik, zumal die Ministerin ohnehin nicht den Eindruck macht, als passe das Amt zu ihr – und sie zu dem Amt. Dabei hatte Lambrecht ihren Ausstieg aus der Politik zum Ende vergangener Legislaturperiode bereits verkündet. Doch ein Anruf des damals noch designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz stimmte sie um und machte sie schließlich zur Chefin eines der kompliziertesten Ministerien der Bundesregierung.