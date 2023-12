Etat Nächste Runde im Ampel-Haushaltsringen

Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sollen am Sonntagabend zu weiteren Beratungen zusammenkommen. Der Kanzler hatte am Samstag mit Blick auf das seit Tagen andauernde Ringen gesagt: „Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen.“ Er betonte zugleich: „Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.“ Scholz bekannte sich auch klar zu der beschlossenen Bürgergeld-Erhöhung um rund zwölf Prozent Anfang 2024, die aus der mitregierenden FDP infrage gestellt wird.