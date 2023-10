Konflikte Nahost-Krise: Unterschiedliche Reaktionen in Deutschland

Die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, kritisierte die Genehmigung pro-palästinensischer Kundgebungen in deutschen Städten. „Es ist eine Schande, wenn die Politik in einem Land wie Deutschland es zulässt, dass Menschen aus Freude über den Mord an Juden auf der Straße tanzen“, sagte Knobloch der „Augsburger Allgemeinen“. Wenn die Gesetze fehlten, um solche Veranstaltungen zu unterbinden, „dann sollte man sie eben schaffen“.