Kommentar zur mangelnden Debattenkultur Die ständigen Boykott-Forderungen sind keine Lösung

Der Vorgang folgt immer dem gleichen Muster und er betrifft vor allem Wissenschaft und Kunst: Irgendjemand hat einen Aufruf unterzeichnet, manchmal vor Jahren, in dem Israel scharf kritisiert wird, in dem der Angriff der Hamas nicht erwähnt oder verharmlost wird, in dem zum Boykott aufgerufen wird. In der Folge werden Ausstellungen abgesagt, Wissenschaftler ausgeladen, die Verleihung von Auszeichnungen zurückgenommen – oder damit gedroht. Jetzt hat die Universität zu Köln die amerikanische Feministin und Philosophin Nancy Fraser die Albertus-Magnus-Professur entzogen, zu der sie eingeladen war.