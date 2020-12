Ein Mandat in der Auslaufzone : Nato-Außenminister beraten über Zukunft des Afghanistan-Einsatzes

Berlin Die Nato-Außenminister beraten in diesen Tagen über die Zukunft des Einsatzes in Afghanistan und auch über die Zukunft der Allianz. Heiko Maas vor einem überstürzten Abzug aus Afghanistan.

Bloß kein überstürzter Abzug, der womöglich noch wie Flucht aussieht. Bloß keine unkoordinierte Eile. Die Taliban würden sich die Hände reiben. Wenn die Nato-Außenminister jetzt wieder zwei Tage – per Videoschalte – über die Zukunft des Afghanistan-Einsatzes beraten, geht es auch um die Sicherheit deutscher Soldaten. Heiko Maas lässt am Montag in Berlin zum Auftakt der Gespräche mit den Ministerkollegen der anderen 29 Nato-Staaten keinen Zweifel, dass auch der Bundeswehr-Einsatz in dem Land am Hindukusch nach mittlerweile 19 Jahren nicht ewig dauern werde.