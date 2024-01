Marineschiff fährt Richtung Nordmeer Die „Bonn“ läuft zu Nato-Einsatz aus

Kälteschutz statt dünnes Bordhemd, so lautet bis auf weiteres die Kleiderordnung für die Besatzungsmitglieder des Einsatzgruppenversorgers „Bonn“. Am kommenden Montag verlässt das Schiff mit rund 175 Soldatinnen und Soldaten seinen Heimatstützpunkt Wilhelmshaven in Richtung Norden: Bis Ostern wird das Versorgungsschiff Teil der NATO Very High Readiness Joint Task Force Maritime (VJTF M) sein und sich in deren Reihen an der sogenannten Nordflanke in Nord-, Ostsee und Nordatlantik bewegen.