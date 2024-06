Europawahl Neubauer: Stärkste Fraktion bei Jungwählern war das Klima

Zugleich erklärte Neubauer, es sei erschütternd, dass junge Menschen in ungekanntem Ausmaß für die AfD gestimmt hätten. Fridays for Future warne seit Monaten davor, dass der „TikTok-Rechstpopulismus“ von demokratischen Parteien unterschätzt werde. Kommentatoren warf Neubauer vor, in einen „Jugend-Bashing-Chor“ einzustimmen.