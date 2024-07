Kommentar zu den neuen Bürgergeld-Debatten Wenig konstruktiv

Carsten Linnemann hat hier ein Thema identifiziert, bei dem die Ampel sich nicht besonders einig ist und seine CDU daher Punkte machen kann. Während die SPD ihr Trauma HartzIV überwinden wollte und das neue Bürgergeld großzügig gestaltete, ist die FDP ganz anderer Ansicht. Die Haushaltskompromisse der Ampel deuteten auf eine Lösung hin, die Regeln wieder zu verschärfen. Diese Einigkeit ist bröckelig, denn Christian Lindner lässt das Thema nicht einfach liegen, sondern spricht weiter über den Reformbedarf. Wenn Linnemann hier einhakt, dann macht er seinen Job als CDU-Generalsekretär. Dabei überzieht er ganz offenkundig und handelt sich Kritik aus den eigenen Reihen ein. Mit Stammtischparolen ist das Problem nicht zu lösen. Und christliche Werte gegenüber Menschen in Not hat klingen in der Regel auch ganz anders.