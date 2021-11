Kritik auch aus Bonn : Kinderärzte warnen wegen neuer Corona-Vorgaben vor Praxen-Kollaps

Viersen Den Kinderärzten in NRW reicht es. Ihre Praxen arbeiten aufgrund der Infektsaison und der Impfungen gegen das Coronavirus bereits am Anschlag. Und nun kommt eine neue Testpflicht quasi über Nacht. Ein Bonner Arzt spricht von einer „Schwachsinnsregelung“.

Kinder- und Jugendärzte gehen auf die Barrikaden: Sie protestieren vehement gegen eine neue Pflicht, nach der begleitende Eltern nur noch mit Negativtest in die Praxen kommen dürfen und das Personal täglich getestet werden muss. Die Kinderärzte seien fassungslos über die medizinisch unsinnige Neuregelung im geänderten Infektionsschutzgesetz, die zur Schließung vieler Praxen führen könne, warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in NRW am Mittwoch.