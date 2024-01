Neue Ernährungsstrategie So soll Deutschland künftig essen

Berlin · Kleinere Portionen, mehr Bio, weniger Fett, Salz und Fleisch – so der Plan der Bundesregierung. Doch auch der zuständige Minister Cem Özdemir weiß: Am Ende entscheidet jeder selbst, was auf den Teller kommt

17.01.2024 , 18:00 Uhr

Mitarbeiter holen sich in einer Kantine in Gelsenkirchen ihr Mittagessen. Die Ernährungsstrategie sieht vor, dass bei Mensa-Gerichten der Anteil von Gemüse, Salat und Rohkost steigt, während der von Fleisch sinkt. Foto: dpa/Caroline SeidSeidel-Dißmannel

Von Hagen Strauß

„Gutes Essen für Deutschland“ steht wohlklingend über der Ernährungsstrategie der Bundesregierung, die am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet wurde. Der zuständige Minister Cem Özdemir (Grüne) fand bei der Vorstellung ähnlich schöne Worte: „Leckeres, gesundes und nachhaltiges Essen darf nicht vom Geldbeutel abhängen oder davon, aus welcher Familie man kommt.“ Um auch noch zu betonen: „Entscheiden muss sich dann jeder selbst, da hat niemand jemandem etwas vorzuschreiben.“ Sicher ist sicher.