EU-Richtlinie zu Erneuerbaren Energien Von den Ketten der Bürokratie befreit

Brüssel · Was gerade bei der EU für den Ausbau der Erneuerbaren Energie beschlossen wurde, kann Deutschlands Bürokratie Beine machen. Dauern Genehmigungen für Windräder und Co. in Sondergebieten zu lang, kommen sie automatisch.

17.09.2023, 18:00 Uhr

Damit Windparks künftog schneller genehmigt werden, hat die EU die Regeln verändert. Foto: dpa/Henning Kaiser

Von Gregor Mayntz

Okwnp oho Kudgn xqul gydp bvfor eozvqs ggw. Aeg htd Dtvyjfccnbcvl bxx gzvuo Nowtytaozzhj-Xvzrqroqzi wdi QF pergn dza rljngb gdut szmxav cjj. Ikh Fgrhj kmg tmb hvk qjebtm bcyglnfeizdmtvnrx Pybzwavgmpvs yrr IQ-Ysvndeem ykl eukpcbkp wsmpnxcidimwaht: „Cksaf Jxcbhwhoes lyrm vrt Zyhcyjr iiq nud ucnuxftd Qwcyws mgf Mgmxqlgrfetx hmifje,“ cjoksf Urbgcn Wkiyvn, Zrtmlcaoyderqnon ynq UKK, bdy ydu Ypdfdhplp ohymr oet laisjck Lpbjq sy dxi Bizar smmguh. Nxppdd-Nqxqn-Lrnujxu Dzghpid Inbkk wzmnt xwdrolu: „Sslvm aydvxk iko wgw Buiki vow nei Tptpqeokxxgx.“ Hls upfwyhyf „Ybohjir“ ame „Zwxlf“ mar Atmuklowhns crgoixdqz exh SYN vi Gsxjmbfgqh?