Einigung von Bund und Länder : Neue Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer

Berlin Bund und Länder haben sich auf neue Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer und ein Mindestbußgeld für das Nicht-Tragen von Masken geeinigt. Zudem sollen Privatfeiern weiter eingeschränkt und Großveranstaltungen bis Jahresende verboten werden.

Das Mindestbußgeld soll allgemein bei Verstößen gelten, nicht nur in Bussen und Bahnen. Bisher gibt es in den Ländern einen „Flickenteppich“ aus unterschiedlichen Regelungen. In einigen Ländern wie Bayern gelten hohe Bußgelder, in anderen Ländern gar keine - etwa in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder dem Saarland. In NRW wird bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn ein Bußgeld von 150 Euro fällig.