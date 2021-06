Landesverband Niedersachsen : Neuer „Flügel“? AfD-Vertretern droht womöglich Rausschmiss

Berlin/Hannover Ist das alte „Flügel“-Netzwerk in der AfD weiter aktiv oder soll es wiederbelebt werden? Wenige Tage nach Bekanntwerden eines geheimen Tonmitschnitts reagiert der Parteivorstand.

Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten versucht, das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte und formal aufgelöste „Flügel“-Netzwerk in der Partei wieder aufleben zu lassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag im Anschluss an die Besprechung aus Teilnehmerkreisen.