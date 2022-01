Neujahrsempfang : Wüst will nach Landtagswahl mit FDP weitermachen

Kurs der Landesregierung : NRW-Regierungschef Wüst unterrichtet über Corona-Beschlüsse Die Omikron-Welle bringt Corona-Testlabore an ihre Grenzen. NRW-Regierungschef Wüst will im Landtag den weiteren Kurs der Landesregierung in der Pandemie erklären. Sein FDP-Koalitionspartner muss in einigen Punkten die Zähne zusammenbeißen.