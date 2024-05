Kommentar zu Macrons Besuch in Deutschland Nicht auf einer Linie

Emmanuel Macron hat es geschafft, während seines Staatsbesuchs in Deutschland Begeisterung für Europa auszulösen. Dass er seine Dresdner Rede, die in weiten Teilen seiner Ruckrede an der Pariser Universität Sorbonne Ende April glich, mit reichlich Pathos auflud – geschenkt. Vielleicht hat es ja geholfen, Menschen für die Europawahl zu mobilisieren und ihnen zu verdeutlichen, welchen Wert sie mit diesem freien, demokratischen, wohlhabenden Europa haben.