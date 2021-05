Nach Kritk an Lockerungen : Niedersachsen hebt Maskenpflicht im Handel doch nicht auf

Hannover Mit der Ankündigung, die Maskenpflicht im Handel bei niedriger Inzidenz aufzuheben, hat Niedersachsen viel Kritik geerntet. Aus der Lockerung wird gleich nach Pfingsten nichts.

Allerdings entfällt nach Pfingsten in Niedersachsen nach Anpassung der Corona-Verordnung die Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Voraussetzung ist, dass der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird. Die jeweiligen Landkreise und Großstädte können dann eine entsprechende Verfügung zum Wegfall der Testpflicht erlassen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb für behutsame Öffnungsschritte und einen weiterhin wichtigen Schutz mit Abstand und Masken. „Unsere Ungeduld darf am Ende nicht zu Übermut führen“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Er habe den Eindruck, „dass im Moment wochenweise in einigen Ländern Lockerungen gemacht werden“. Zwischen Bund und Ländern sei aber vereinbart, vor möglichen nächsten Schritten zunächst zwei, drei Wochen zu warten und zu sehen, welche Folgen dies auf das Infektionsgeschehen habe. Mit Blick auf Schutzmasken sagte Spahn, im Vergleich zu anderem sei dies zwar eine nervige, aber doch auch händelbare Maßnahme, die für die allermeisten mittlerweile in den Alltag übergegangen sei.