Landtagswahl : Niedersachsen wählt: Weniger Wähler als vor fünf Jahren

Hannover Bleibt Ministerpräsident Stephan Weil im Amt? Die Landtagswahl im Zeichen der Energiekrise wird auch im Bund mit Spannung beobachtet. Die Wahlbeteiligung war am Morgen ähnlich wie vor fünf Jahren.

Bei bestem Herbstwetter haben sich die Niedersachsen am Sonntag auf den Weg in die Wahllokale gemacht. Bis zum Mittag haben etwas weniger Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben als 2017.

Um 12.30 Uhr lag die Beteiligung bei 24,59 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Fünf Jahre zuvor hatte der Wert bei 26,91 Prozent gelegen. Bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. Briefwähler, von denen dieses Jahr sehr viele erwartet werden, sind in dem Zwischenstand noch nicht berücksichtigt.

Bei der Wahl 2017 lag die Beteiligung am Ende bei 63,1 Prozent, nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Der bisher höchste Wert waren 84,4 Prozent im Jahr 1974, der niedrigste wurde 2008 mit 57,1 Prozent festgestellt.

Hoffnung auf Neuauflage von Rot-Grün

Derzeit regieren SPD und CDU in einer Großen Koalition mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, hofft dabei allerdings auf eine Neuauflage von Rot-Grün. Ein solches Bündnis hatte Weil schon von 2013 bis 2017 angeführt. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, schließt hingegen auch eine erneute Große Koalition nicht aus.