Erfahrungsbericht von GA-Redakteurin „Noch nie hat sich ein Anschlag so nah angefühlt“

Es ist eine Tat, die bundesweit für Entsetzen und Fassungslosigkeit sorgt. Mich macht die Tat tief betroffen, da sie sich nicht irgendwo, sondern in meiner Heimatstadt abgespielt hat. Ich bin in Solingen aufgewachsen, kenne den Fronhof seit meiner Kindheit. Ich habe den Platz im Zentrum der Stadt sofort vor Augen, habe dort selbst schon oft gefeiert. Noch nie hat sich ein Anschlag auf das friedliche Zusammenleben so nah angefühlt.