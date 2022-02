Ukraine-Krise : Bundesregierung stoppt Zertifizierung von Nord Stream 2

Berlin Die Bundesregierung hat die umstrittene Erdgasleitung Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Angesichts der jüngsten Entwicklungen müsse die Lage neu bewertet werden.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat den vorläufigen Stopp für die umstrittene russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 mit den jüngsten Entscheidungen von Russlands Präsident Wladimir Putin in der Krise mit der Ukraine begründet. „Die Lage ist heute eine grundlegend andere“, sagte Scholz am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit Irlands Ministerpräsidenten Micheál Martin. Angesichts der jüngsten Entwicklungen müsse die Lage neu bewertet werden - „übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2“.