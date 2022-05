Pipeline : Nord-Stream-Stiftung in MV ohne Rückendeckung aus Berlin

Nord-Stream-Stiftung in MV ohne Rückendeckung aus Berlin

Berlin/Schwerin Die Gründung der Stiftung zur Fertigstellung der Ostsee-Gasleitung war umstritten. Der damalige Wirtschaftsminister hatte Bedenken angemeldet. Für die Landesregierung kein Hinderungsgrund.

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat die Gründung der umstrittenen Klimastiftung unabhängig von einer Rückendeckung durch den Bund vorangetrieben.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bereits erklärt, dass die damalige Bundesregierung über die Gründung informiert gewesen sei. Dabei ging es nur um Information, nicht um Einholung einer Zustimmung, wie der Regierungssprecher am Sonntag nochmals klarstellte: „Die Entscheidung lag bei Landesregierung und Landtag in Mecklenburg-Vorpommern.“

Der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass er vor der Landtagsentscheidung von seinem damaligen Landeskollegen Harry Glawe (CDU) und dem seinerzeitigen Schweriner Energie- und heutigen Innenminister Christian Pegel (SPD) in separaten Gesprächen konsultiert worden war - mit dem Ergebnis, „dass das Projekt bei mir damals auf Bedenken stieß“.

Zur Umgehung von Sanktionen?

Die Klimaschutz-Stiftung war damals schon umstritten und ist es seit dem russischen Angriff auf die Ukraine noch mehr, weil mit ihrer Hilfe US-Sanktionen gegen den Bau der Gasleitung Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern umgangen werden sollten. Unternehmen des Landes, die sich am Bau beteiligten, sollten durch die Stiftung vor den Folgen abgeschirmt und die Fertigstellung sichergestellt werden.

Altmaiers Darstellung deckt sich mit der Glawes, der der „Welt am Sonntag“ berichtete, er sei damals vom Landeskabinett beauftragt gewesen, mit Altmaier zu sprechen. Die von diesem geäußerten Bedenken habe er der Staatskanzlei weitergegeben. Die von der Landesregierung angestrengte Abstimmung im Landesparlament wurde deswegen jedoch nicht gestoppt oder verschoben. Im Ergebnis stimmte der Gründung eine deutliche Mehrheit des Landtages aus SPD, CDU und Linken zu.

Auch die Staatskanzlei in Schwerin betonte die Einigkeit der damaligen rot-schwarzen Landesregierung. So habe Glawe mit Blick auf die Entscheidung im Landtag am Folgetag erklärt: „SPD und CDU haben für morgen einen Antrag gestellt, sich mit dieser Stiftung zu befassen. Beide Fraktionen stehen voll hinter diesem Projekt.“