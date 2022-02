Corona-Pandemie : Novavax-Impfungen in Deutschland vor dem Start

Berlin Die Lieferungen des Impfstoffes von Novavax sind bereits eingetroffen. In einigen Bundesländer sind Impfungen bereits ab Samstag möglich.

In mehreren Ländern wie Hamburg oder dem Saarland sind die Impfungen bereits von diesem Samstag an möglich, zum Teil auch ohne Termin, wie die Gesundheitsbehörden beider Länder mitteilten. In den meisten anderen Ländern sollen die Novavax-Impfungen in der nächsten Woche beginnen.