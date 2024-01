Kommentar zum Ausschluss der NPD aus Parteienfinanzierung Gutes Urteil für die Demokratie

Es ist ein Urteil, das zufälligerweise genau in eine zwar aufgeheizte, aber notwendige Debatte fällt: Der früheren NPD wird die staatliche Parteienfinanzierung für sechs Jahre gestrichen. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe. Hat das Urteil nun unmittelbare Folgen auf die Diskussion um ein AfD-Verbot oder das Entziehen von staatlichen Geldern für die Partei? Die Antwort lautet: Nein. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass man es sich als Staat nicht gefallen lassen muss, wenn eine Partei an der Verfassung zündelt. Diese klare Maßgabe eines Gerichts könnte in diesen Tagen nicht wichtiger sein.