Höhere Hebesätze 159 Kommunen in NRW erhöhen die Grundsteuer

Ein Jahr vor dem Inkrafttreten der vom Bundesverfassungsgericht erzwungenen Reform der Grundsteuer erhöhen viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Grundsteuer B – zum Teil deutlich. Nach einer Umfrage des Steuerzahlerbunds NRW, die unserer Redaktion vorliegt, planen 159 Städte und Gemeinden, die Steuer zu erhöhen; das entspricht einem Anteil von etwa 40 Prozent. In 110 Kommunen ist das entschieden, in den anderen steht der offizielle Beschluss noch aus.