Neues Schuljahr Schulen in NRW nehmen 33.000 geflüchtete Kinder auf

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen müssen zum kommenden Schuljahr rund 33.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche in die Regelklassen integrieren. Es sind besonders viele, denn im Sommer endet für viele junge Menschen aus der Ukraine die Zeit in den sogenannten Willkommensklassen. Weil ihnen erst dann ein dauerhafter Schulplatz zugeteilt wird, werden reihenweise Schüler an neue Standorte umverteilt. Das Land sieht sich vor einer Herausforderung: Die Zuordnung so vieler zusätzlicher Schüler in die Bildungsgänge und die damit verbundenen Schulwechsel stellten „eine gewaltige Aufgabe“ dar, hieß es aus dem NRW-Bildungsministerium von Dorothee Feller (CDU).