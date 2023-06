Der große NRW-Check Das halten die Menschen in NRW von ihren Ministerinnen und Ministern

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) kommt auf einen Zufriedenheitswert von 32 Prozent. Augenscheinlich gefällt Älteren ihre Arbeit etwas besser als Jüngeren, am beliebtesten ist sie in kleinen Kommunen, also auf dem Land – so sieht es jedenfalls aus. Allerdings ist die Statistik mit Vorsicht zu genießen, denn sie fußt auf einer denkbar geringen Zahl von Antworten: Die Landwirtschaftsministerin kennt nämlich kaum jemand. Nur acht Prozent aller Befragten hatten überhaupt schon mal von ihr gehört und konnten demnach eine Meinung zu ihr äußern. Gorißen ist damit die unbekannteste Ministerin des gesamten NRW-Kabinetts.