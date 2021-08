Neue Corona-Cchutzverordnung in NRW : Disco- und Bordell-Betreiber kritisieren PCR-Test-Regel

Mit neuen Corona-Regeln bleibt in NRW auch bei steigenden Neuinfektionen vieles möglich - vorausgesetzt man ist geimpft, genesen oder getestet. Dass es für Discos und Bordelle jedoch strengere Auflagen gibt, halten die Betroffenen für ungerecht.

Verbände der Discotheken- und Bordellbetreiber üben scharfe Kritik an der aus ihrer Sicht „ungerechten“ und „unsinnigen“ PCR-Test-Vorschrift für ungeimpfte Gäste. Entsprechend der neuen Corona-Regeln in NRW müssen ab Freitag in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 alle, die nicht geimpft oder genesen sind, vor dem Besuch von Discotheken, Tanzveranstaltungen oder Bordellen einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen. Für andere Indoor-Veranstaltungen oder Sport in Innenräumen genügt ein Schnelltest.