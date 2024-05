Eltern alarmiert NRW erwägt die Reduzierung der Kita-Betreuung

Was sich hinter den Begriffen „rechtskonform und rechtsanspruchserfüllend“ sowie „simple Reduzierung“ verbirgt, wollte das Ministerium auch auf Nachfrage nicht weiter erklären. In Landtagskreisen hieß es am Dienstag, man gehe davon aus, dass das Ministerium eine Regelung mit einer 35-Stunden-Kernzeit vorlegen werde. Ein erster Entwurf werde noch vor der Sommerpause erwartet.