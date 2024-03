Starkregen, Hochwasser und Dürre Grüne wollen Enquete-Kommission zum Wasser in NRW einsetzen

Die Flutkatastrophe im Ahrtal und vielen anderen Landesteilen, die vom Borkenkäfer zerfressenen Wälder im Sauerland und im Bergischen, dazu eine durch niedrige Pegel ausgebremste Rheinschifffahrt und die hohe Belastung des Bodens mit Nitraten – das Thema Wasser zieht sich durch zahlreiche Bereiche des Lebens in Nordrhein-Westfalen. Die Grünen-Fraktion will das Thema mit all seinen Facetten nun gebündelt im Landtag behandeln. Das Vehikel dafür: eine Enquete-Kommission.