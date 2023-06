Landesparteitag NRW-Grüne: Scholz drückt sich vor Verantwortung

Die Landesvorsitzende Yazgülü Zeybek warf Olaf Scholz (SPD) in ihrer Rede vor, sich vor Verantwortung im Heizungsstreit zu drücken. „Es hat sich keiner rangetraut an das Gesetz. Es leistet den entscheidender Beitrag zur Klimaneutralität“, sagte Zeybek vor 209 Delegierten in Münster. „Wir kommen der Verantwortung nach. Wir haben den Gestaltungswillen. Leider kann man das nicht von allen sagen“, griff die Landesvorsitzende Scholz direkt an.