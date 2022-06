Gymnasien in NRW : Welche Herausforderungen den letzten G8-Jahrgang nun erwarten

Im nächsten Schuljahr gibt es an den Gymnasien in NRW letztmals einen Jahrgang, der von der neunten Klasse in die Oberstufe wechselt. Foto: picture alliance / photothek/Thomas Trutschel

Düsseldorf An den Gymnasien in NRW geht der letzte G8-Jahrgang in die Oberstufe. Für die jungen Leute gilt: Sollten sie künftig ein Jahr wiederholen, müssen sie fast immer die Schule wechseln. Was Familien jetzt wissen und entscheiden müssen.