Kommentar zu NRW-Justizminister Limbach und seinen Reformplänen Flucht nach vorn

Was NRW-Justizminister Benjamin Limbach an diesem Mittwoch an Ideen für eine Reform der Richterbesetzungen vorgestellt hat, erscheint wie eine Flucht nach vorn. Denn der Bonner Grünen-Politiker steht weiterhin mächtig unter Druck, gerade weil die Querelen um die Besetzung des Präsidentenamtes am Oberverwaltungsgericht noch längst nicht ausgestanden sind. Zum einen auf der juristischen Ebene: Denn der Fall liegt derzeit zur Prüfung beim Bundesverfassungsgericht. Zum anderen auf der politischen Ebene, haben SPD und FDP im Düsseldorfer Landtag doch einen Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht, der sich mit den Klüngel-Vorwürfen gegen Limbach befassen soll.