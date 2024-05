Hinweise auf Etatlöcher NRW-Landesregierung steht unter großem Spardruck

Optendrenk hatte die Ministerien bereits Ende 2023, also kurz vor Verabschiedung des Haushalts, zum Sparen angehalten: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage und der zukünftigen Haushaltsentwicklung ist ein strenger und sparsamer Umgang mit den Haushaltsmitteln geboten“, hieß es in einem Erlass, der am 19. Dezember an die Ministerien versandt wurde.