Generaldebatte im Landtag : Scharfe Wortgefechte alter Verbündeter

Thomas Kutschaty, SPD-Oppositionsführer im Landtag von Nordrhein-Westfalen, spricht während der Debatte zum Landeshaushalt im Plenum des Landtages. Foto: dpa/Roberto Pfeil

In rekordverdächtiger Zeit soll der Basishaushalt der Landesregierung verabschiedet werden. Bei der Generaldebatte zum Entwurf spart die Opposition nicht mit Kritik. Es geht um fehlende Vorsorge und fehlende Ambitionen. Dabei wird insbesondere die Entfremdung von SPD und Grünen deutlich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück

Am Tag der Generaldebatte im Düsseldorfer Landtag fehlt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Entschuldigt, denn im 475 Kilometer entfernten Berlin bereiten sich die Ministerpräsidenten an diesem Morgen für die am Nachmittag im Kanzleramt angesetzte Bund-Länder-Runde vor. An diesem Mittwoch soll endlich die Einigung über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets erzielt werden. Und so gerät die Aussprache über den Entwurf für den „Basis-Haushalt“, den Landesfinanzminister Marcus Optendrenk (CDU) in der vergangenen Woche vorgestellt hatte, zu einer Debatte unter Vorbehalt. Zu viel hängt davon ab, wie die Ministerpräsidentenkonferenz am Abend entscheidet.

Doch der Lebhaftigkeit, die einer solche Debatte üblicherweise innewohnt, tut das keinen Abbruch. Der Finanzminister arbeitet sich noch einmal an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab. Die Entscheidungen auf Bundesebene hätten viele Prozesse gestört, insbesondere das Pokern um das Entlastungspaket III, bei dem Scholz seit Wochen eine faire Lastenverteilung verweigere, so Optendrenk. Bei Gaspreis- und Strompreisbremse sei genauso wenig klar, wie diese im Einzelnen wirkten wie beim Härtefallfonds. „Das alles verantwortet der Bundeskanzler. Er gibt den Menschen große Zahlen, aber keine Antworten auf ihre drängendsten Fragen.“ Erst wenn klar sei, was der Bund im Einzelnen vorhabe, könne man auf Landesebene entsprechend handeln. „Alles andere wäre blinder Aktionismus“, sagt der Finanzminister und stellt dann den Parlamentariern seinen Basis-Haushalt vor.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) spießt die abwartende Haltung des Landes einmal mehr auf. „Fast alle anderen Länder – von Schleswig-Holstein bis Bayern – helfen ihren Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Nordrhein-Westfalen hilft nicht.“ In der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg falle die Landesebene in NRW aus. Kutschaty kritisiert scharf, dass man nicht erst den Nachtragshaushalt 2022 diskutiere und einen Tag später dann in Anwesenheit des Ministerpräsidenten die Generaldebatte abhalte. Er unterstellt, Wüst wolle sich so einer kritischen Debatte über seine Rolle als damaliger Verkehrsminister beim A45-Brückendesaster entziehen. Dieser Angriff verpufft allerdings. Genüsslich hält CDU-Fraktionschef Thorsten Schick seinem SPD-Kollegen im späteren Verlauf der Debatte vor, dass die Tagesordnung ja einstimmig im Ältestenrat verabschiedet worden sei –also auch mit den Stimmen der SPD.

Kutschaty hat aber noch mehr auf Lager. Neben einer niedrigeren Investitionsquote reibt er Schwarz-Grün die im Ländervergleich zu niedrigen Bildungsausgaben von 1100 Euro je Grundschüler unter die Nase. Wüst müsse Bildung zur Chefsache machen und einen Bildungsgipfel einberufen, fordert der SPD-Politiker. Auch von den Versprechen, sicherzustellen, dass jedes Kind Schwimmen lerne und Einsamkeit entschiedener bekämpft würde, sei nichts im Haushalt wiederzufinden. Auch die grüne Energieministerin Mona Neubaur knöpft er sich vor. Diese habe immer noch nicht das Versprechen eingelöst, die 1000-Meter-Abstandsregel beim Bau Kostenpflichtiger Inhalt neuer Windräder zu kippen. „Von einem neuen Schwung in der Energiepolitik, gar von einem grünen Zauber des Aufbruchs kann nicht die Rede sein. Eher von einer Entzauberung der Grünen.“

Entfremdung von Grünen und SPD im Düsseldorfer Parlament

Die Angriffe der Opposition bringen wiederum Grünen-Fraktionschefin Schäffer richtig in Wallung. „Mit der Glaskugel durch die Krise – so hört sich das an, wenn man SPD und FDP zuhört. Mit welcher Leichtfertigkeit behauptet wird, man hätte die Kostenbeteiligung des Landes an dem Entlastungspaket III einrechnen müssen. Ich finde das unehrlich“, sagt sie. Bei aller persönlichen Wertschätzung, sei sie froh, dass Kutschaty nicht mit am Verhandlungstisch in Berlin sitze. „Denn dann würde NRW garantiert mit leeren Händen da rausgehen mit dieser Verhandlungsstrategie der SPD.“

Im wohl hitzigsten Teil der Debatte wird die Entfremdung von Grünen und SPD im Düsseldorfer Parlament am deutlichsten, als Schäffer ruft: „Ich finde es schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die SPD-Fraktion immer am lautesten schreit, also die Partei ist, die unser Land in den vergangenen Jahren in völliger Naivität in die Abhängigkeit der fossilen Energien Russlands gebracht hat.“ Selbstkritik sei nicht zu viel verlangt, sagt sie über die Lauten Zwischenrufen von der SPD-Fraktion hinweg. Dann knöpft sich Schöäffer die FDP und deren Fraktionschef Henning Höne vor: „Wer jahrelang den Ausbau der erneuerbaren verhindert und heute mit Atomkraft und Fracking zwei Technologien fordert, bei denen in allererster Linie das Risiko sicher ist, wer heute sagt, wir brauchen die heimischen Energieträger statt für den Ausbau der echten Freiheitsenergieträger zu sorgen, wer vor drei Wochen noch gesagt hat, der Kohleausstieg 2030 ist eine unrealistische Träumerei, der sollte in dieser Debatte ein bisschen sparsamer mit der Kritik sein.“

Höne hatte zuvor einmal mehr vor einem finanziellen Schiffbruch mit dem Haushaltsentwurf gewarnt, weil dieser auf den Zahlen der Mai-Steuerschätzung beruhe. SI einen Haushalt hätte man im Juni aufstellen können, nicht aber am Jahresende. Zugleich warf er Optendrenk vor keine ausreichende Vorsorge für die Belastungen durch das Entlastungspaket drei zu treffen.

Wüst nahm er ebenfalls aufs Korn: „Was macht eigentlich der Ministerpräsident? Der ist auf Staatsbesuch und verleiht Orden. Vor lauter Kür kommt der Ministerpräsident gar nicht mehr zur Pflicht.“ Eigentlich müsse man mal nachfragen, in welchem Referat der Staatskanzlei die meisten Überstunden anfielen, er vermute in der Abteilung Protokoll. „Die Wirtschafts- und Energiepolitik hat dieser Ministerpräsident an die Grünen ausgelagert und das ist eine fatale Nachricht für dieses Land.“