Rechtsgutachten NRW-Landtag wappnet sich gegen Extremisten

Parlamentspräsident Kuper sagte unserer Redaktion: „Verfassungsfeinde machen Stimmung gegen die Demokratie: in sozialen Medien, in Schulen und auch in Parlamenten. Extremisten gehören nicht in Parlamente, denn hier, im Herzen der Demokratie, sind sie besonders gefährlich.“ Man habe die Sicherheitsvorkehrungen bereits 2023 angepasst. Kuper bestätigte, das Gutachten in Auftrag gegeben zu haben, „um unsere Möglichkeiten zu prüfen, das Parlament noch besser zu schützen. Wir beraten rechtliche Handlungsmöglichkeiten, ohne jedoch das freie Mandat zu beschränken.“ Es gehe darum, die Handlungsfähigkeit und Wehrhaftigkeit des Landtags zu sichern, wenn Fälle bekannt würden, dass Beschäftigte von Abgeordneten und Fraktionen Organisationen angehören oder diese unterstützen, die als verfassungsfeindlich eingestuft werden, sagte Kuper und fügte hinzu: „Der Landtag bleibt ein offenes Haus der Bürgerinnen und Bürger. Jeder soll sich hier sicher fühlen.“